Η συγκινητική ανάρτηση της συζύγου του Γιόβιτς: «Για έξι χρόνια σε είχαν ξεγραμμένο, χθες απάντησες σε όλους»

Η σύζυγος του Λούκα Γιόβιτς, Σοφία Μιλόγεβιτς, έκανε μία συγκινητική ανάρτηση στα social media μετά την κατάκτηση της Super League από την ΑΕΚ θέλοντας να στείλει μήνυμα σε όσους είχαν ξεγραμμένο τον Σέρβο επιθετικό.

Η Σοφία Μιλόγεβιτς αναφέρθηκε στα έξι δύσκολα χρόνια του Λούκα Γιόβιτς, τα οποία λυτρώθηκαν από την ασίστ που έκανε στον Ζοάο Μάριο για το νικητήριο γκολ της ΑΕΚ, που έφερε το 14ο πρωτάθλημα στην Ένωση.

Ο Σέρβος επιθετικός μέχρι να έρθει στην ΑΕΚ, με τη φανέλα της οποίας έχει σκοράρει ήδη 16 γκολ, πέρασε μία δύσκολη και μακρά περίοδο γεμάτη πίεση και αμφισβήτηση, με τη σύζυγό του να δείχνει με την ανάρτησή της, πόσο δύσκολα βίωνε ο Γιόβιτς όλα τα χρόνια που δεν μπορούσε να βρει τη δικαίωσή του, την οποία βρήκε στα «κιτρινόμαυρα».

Η ανάρτηση της συζύγου του Λούκα Γιόβιτς

«Έξι χρόνια. Έξι χρόνια με τίτλους που σε είχαν ξεγραμμένο Έξι χρόνια με “τι συνέβη σε αυτόν”. Έξι χρόνια με ανθρώπους να αποφασίζουν πως η ιστορία σου τελείωσε, πριν εσύ ο ίδιος βάλεις ένα τέλος σε αυτήν. Αλλά, σε έβλεπα Λούκα. Σε έβλεπα τις νύχτες που δεν μπορούσες να κοιμηθείς. Τις προπονήσεις που κανείς δεν βιντεοσκοπούσε.

Τα δάκρυα, τις δυνατές προσευχές, τις ημέρες που έσφιγγες τα δόντια, όταν όλος ο κόσμος είχε σταματήσει να πιστεύει. Εκτός από εσένα. Εκτός από εμάς. Χθες βράδυ στην Αθήνα, δεν κατέκτησες απλά έναν τίτλο. Απάντησες σε κάθε αμφιβολία. Σε κάθε ψίθυρο. Σε καθένα που σε είχε τελειωμένο. Αυτή η πάσα στο 93ο λεπτό δεν ήταν τύχη…

Ήταν έξι χρόνια μάχης που βρήκε τη στιγμή της. Πόση μαεστρία! Ποτέ δεν χάθηκες, αγάπη μου. Επέστρεφες. Και το αξίζεις. Ποτέ δεν ήμουν πιο υπερήφανη.

Και ο κόσμος; Ο κόσμος ξεκινάει να σε παρακολουθεί ξανά».