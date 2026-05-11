Αθλητικά

Super League: Ο Ομπρένοβιτς θα σφυρίξει το Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός και ο Γιαμπλόνσκι το ΠΑΟΚ – ΑΕΚ

Η ΚΕΔ ανακοίνωσε τους ορισμούς της 5ης αγωνιστικής των πλέι οφ της Super League
Ο διαιτητής Ομπρένοβιτς
Ο διαιτητής Ομπρένοβιτς σε ματς της Super League/ (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Οι διαιτητές που θα σφυρίξουν τα ντέρμπι Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (13/05/26, 19:30) και ΠΑΟΚ – ΑΕΚ (13/05/26, 19:30) για την 5η αγωνιστική της Super League έγιναν γνωστοί με τις επιλογές της ΚΕΔ να είναι από το «πάνω ράφι» της UEFA.

Ο Σλοβένος, Ράντε Ομπρένοβιτς, θα είναι ο διαιτητής του αγώνα του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό στο «Γ. Καραϊσκάκης», ενώ το ματς του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ στην Τούμπα θα σφυρίξει ο Γερμανός, Σβεν Γιαμπλόνσκι. Και οι δύο έχουν διευθύνει ξανά αγώνες της Super League.

Όλοι οι ορισμοί της ΚΕΔ για τα ματς των πλέι οφ και πλέι άουτ της Super League

12/05/26

Παναιτωλικός – ΑΕΛ (19:00): Διαιτητής: Τσακαλίδης, Βοηθοί: Παπαδάκης και Νταβέλας, Τέταρτος: Τσιμεντερίδης, VAR: Παπαδόπουλος και Γιουματζίδης

Κηφισιά – Ατρόμητος (19:00): Διαιτητής: Φωτιάς, Βοηθοί: Μεϊντάνας και Διαμαντής, Τέταρτος: Κόκκινος, VAR: Κουμπαράκης και Ματσούκας

Αστέρας Τρίπολης – Πανσερραϊκός (19:00): Διαιτητής: Παπαπέτρου, Βοηθοί: Δημητριάδης και Δέλλιος, Τέταρτος: Μόσχου, VAR: Ευαγγέλου και Πουλικίδης

13/05/26

Βόλος – Άρης (17:00): Διαιτητής: Σιδηρόπουλος, Βοηθοί: Σπυρόπουλος και Κορώνας, Τέταρτος: Τσέτσιλας, VAR: Τσιμεντερίδης και Μόσχου

Λεβαδειακός – ΟΦΗ (17:00): Διαιτητής: Κουκούλας, Βοηθοί: Βαλιώτης και Νίκζας, Τέταρτος: Γιουματζίδης, VAR: Τσακαλίδης και Κατσικογιάννης

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (19:30): Διαιτητής: Ομπρένοβιτς, Βοηθοί: Γκάμπροβετς και Κόρντεζ, Τέταρτος: Πολυχρόνης, VAR: Γιουγκ και Πέριτς

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ (19:30): Διαιτητής: Γιαμπλόνσκι, Βοηθοί: Μπέιτινγκερ και Μίλερ, Τέταρτος: Βεργέτης, VAR: Στορκς και Βίλενμποργκ

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
113
78
71
69
64
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo