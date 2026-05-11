Οπαδοί της Γουέστ Χαμ «πέταξαν» φίλο της Άρσεναλ από τα σκαλιά του γηπέδου μετά το γκολ τίτλου των «κανονιέρηδων»

Το νικητήριο γκολ του Τροσάρ έφερε τους πανηυρισμούς των οπαδών της Άρσεναλ στην κερκίδα των γηπεδούχων
Οι οπαδοί της Άρσεναλ στο ματς με τη Γουέστ Χαμ/ REUTERS/Tony O Brien
Η Άρσεναλ κέρδισε 1-0 στην έδρα της Γουέστ Χαμ και είναι αγκαλιά με τον τίτλο της Premier League. Το γκολ του Τροσάρ στο 83′ έφερε ξέφρενους πανηγυρισμούς και μεγάλη ένταση στο γήπεδο των «σφυριών».

Ορισμένοι οπαδοί της Άρσεναλ που καθόντουσαν στην κερκίδα με φίλους της Γουέστ Χαμ πανηγύρισαν το γκολ του Τροσάρ, με αποτέλεσμα να δεχθούν άσχημη επίθεση από τους γηπεδούχους.

Δύο οπαδοί των «κανονιέρηδων» φαίνεται ξεκάθαρα στο βίντεο να δέχονται επίθεση, η οποία τους έκανε να χάσουν την ισορροπία τους, με αποτέλεσμα να πέσουν με δύναμη από τα σκαλοπάτια. Οι φίλοι της Άρσεναλ αποχώρησαν από το γήπεδο για να προφυλαχθούν από τους αντιπάλους τους.

 

 

Η ομάδα του Αρτέτα είναι στο +5 από τη δεύτερη Σίτι με παιχνίδι περισσότερο και με μόνο δύο αγωνιστικές να απομένουν για το φινάλε. Η Γουέστ Χαμ βρίσκεται κάτω από τη ζώνη του υποβιβασμού και αυτός είναι ένας από τους λόγους που έφερε την άσχημη επίθεση στους οπαδους της Άρσεναλ. Ο άλλος λόγος είναι ότι πρόκειται για ένα από τα ντέρμπι του Λονδίνου και οι γηπεδούχοι δεν πήραν με τον καλύτερο τρόπο τους πανηγυρισμούς στο μέρος που καθόντουσαν.

