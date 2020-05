Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους φαίνεται ότι θα… παραμερίσει για ένα ακόμη καλοκαίρι τα σενάρια για κορυφαίους ευρωπαϊκούς πάγκους στη Euroleague και θα παραμείνει προπονητής της Ζαλγκίρις.

Μετά και την ανακοίνωση του οριστικού τέλους της σεζόν στη Euroleague, οι ομάδες ξεκινούν και επίσημα το σχεδιασμό για την επόμενη σεζόν και στη Λιθουανία επισημαίνουν ότι η Ζαλγκίρις θα πραγματοποιήσει το δικό της, με τον Γιασικεβίτσιους κανονικά στην τεχνική της καθοδήγηση.

Γνωστός Λιθουανός ρεπόρτερ έγραψε χαρακτηριστικά στο twitter: Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους αναμένεται να μείνει στη Ζαλγκίρις Κάουνας για τουλάχιστον μία ακόμη σεζόν. Ο Σάρας έχει ήδη αρχίσει να παίρνει σημαντικές αποφάσεις για το ρόστερ και υπάρχει ισχυρή αίσθηση ότι δεν πρόκειται να πάει πουθενά. Έχει συμβόλαιο με τη Ζαλγκίρις μέχρι το 2021″.

