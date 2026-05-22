Βαγγέλης Μαρινάκης: «Ευχή όλων το ευρωπαϊκό, τίποτα πιο όμορφο από το να το κατακτάς στη χώρα σου»

Ο Ολυμπιακός κέρδισε 79-61 τη Φενερμπαχτσέ στον ημιτελικό του Final Four της Euroleague και ο Βαγγέλης Μαρινάκης που έδωσε το παρών στο T- Center έκανε δηλώσεις στη Nova κατά την αποχώρησή του από το γήπεδο.

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης, που πήγε με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στο T- Center, τόνισε ότι δεν υπάρχει πιο ωραίο συναίσθημα από το να κατακτά η ομάδα σου ευρωπαϊκό τίτλο στη χώρα της, όπως έκανε και ο ποδοσφαιρικός Ολυμπιακός στην Allwyn Arena στον τελικό του Conference League το 2024.

«Η ευχή είναι να πάρουμε το ευρωπαϊκό. Τι άλλο. Να το σηκώσουμε ξανά, εδώ μέσα. Τι πιο ωραίο στη χώρα σου, να σηκώνεις το Κύπελλο», δήλωσε αρχικά ο ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στο ζήτημα της ενότητας στον οργανισμό, τονίζοντας πως δεν τίθεται καν τέτοιο θέμα. «Το συζητάμε αυτό; Δεν τίθεται θέμα συζήτησης».