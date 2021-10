Ο Ολυμπιακός έδειξε τα… δόντια του και κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης. Με άμυνα από πέτρα και ηγέτη τον Βεζένκοφ, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα επικράτησε των Μαδριλένων με 74-68 στο ΣΕΦ κι έκανε το 2/2 στην Euroleague.

Ο Ολυμπιακός του Γιώργου Μπαρτζώκα είναι φέτος φτιαγμένος για μεγάλα πράγματα. Καλύτερη αρχή δεν θα μπορούσαν να φανταστούν οι Πειραιώτες, οι οποίοι έκαναν το “δύο στα δύο” στην Euroleague, νικώντας και τις δύο ισπανικές ομάδες (Μπασκόνια, Ρεάλ) στο Φάληρο.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τον Ολυμπιακό ήταν και πάλι ο Σάσα Βεζένκοφ. Ο φόργουορντ των Πειραιωτών ηγήθηκε και πάλι της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα, κάνοντας double-double με 16 πόντους και 10 ριμπάουντ. Από τους ηττημένους, ξεχώρισε ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, Ουίλιαμς Γκος με 16 πόντους. Στους 15 πόντους σταμάτησε ο γίγαντας Ταβάρες.

Μετά την ήττα της αυτή, η Ρεάλ υποχώρησε στο 1-1.

.@olympiacosbc takes the W to go to 2-0!#EveryGameMatters pic.twitter.com/E9YcLOHtGU