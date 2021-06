Το Final Four της Euroleague αναμένεται να μείνει στη Γερμανία, καθώς μετά την Κολωνία είναι εξαιρετικά πιθανό να φιλοξενηθεί στο Βερολίνο το 2022.

Λίγες ώρες μετά το τέλος του Final Four της Κολωνίας, ο Λιθουανός δημοσιογράφος, Ντονάτας Ουρμπόνας, ανέφερε πως το Βερολίνο είναι το φαβορί για να φιλοξενήσει το μεγάλο ραντεβού της επόμενης σεζόν.

Η γερμανική πρωτεύουσα ξυπνάει όμορφες μνήμες στον Παναθηναϊκό, καθώς το 2009 σήκωσε το πέμπτο του ευρωπαϊκό.

