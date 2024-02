Euroleague: Το αστρονομικό από τους Άραβες για να διοργανώσουν τρία final 4 στο Άμπου Ντάμπι

Η Εuroleague έχει στα χέρια της ένα αστρονομικό ποσό από τους Άραβες, προκειμένου τα τρία επόμενα Final 4 να διεξαχθούν στο Άμπου Ντάμπι

Συγκεκριμένα όπως αναφέρει ισπανικό δημοσίευμα οι Άραβες έχουν σκοπό να προσφέρουν 75 εκατομμύρια ευρώ προκειμένου να αναλάβουν την διεξαγωγή των τριών ερχόμενων Final 4 της Euroleague, σε μια κίνηση που αναμένεται να αλλάξει τα δεδομένα.

Και αυτό διότι δεν έχει ξανά συμβεί στο παρελθόν το Final 4 της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης στην Ευρώπη να γίνει σε τέτοιο κράτος.

Awesome agreement ongoing for Euroleague !!

Abu Dhabi offered 75 million for hosting three Final Four in Etihad Arena, I was informed.

Acuerdo avanzado de la Euroliga con las autoridades de Abu Dhabi.

Pagarían 75 millones por organizar tres Final Four, según nos informan pic.twitter.com/puqGXXy980