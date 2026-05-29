Ολυμπιακός: Μία ανάσα από την απόκτηση του Ουνάι Λόπεθ οι ερυθρόλευκοι, υπογράφει για 2+1 χρόνια ο Ισπανός μέσος

Οι Πειραιώτες είναι πολύ κοντά στην πρώτη μεταγραφή της καλοκαιρινής περιόδου
Ο Ουνάι Λόπεθ σε ματς της Ράγιο Βαγεκάνο/ EPA
Ο Ολυμπιακός είναι κοντά σε συμφωνία με τον Ουνάι Λόπεθ που αγωνιζόταν στη Ράγιο Βαγεκάνο τη φετινή σεζόν. Λεπτομέρειες απομένουν για να οριστικοποιηθεί το deal ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Ο Ισπανός μέσος θα υπογράψει συμβόλαιο για δύο χρόνια με τον Ολυμπιακό με τη συμφωνία να περιλαμβάνει και οψιόν ανανέωσης για έναν ακόμα χρόνο. Τη φετινή σεζόν αγωνίστηκε σε 27 ματς της Ράγιο Βαγεκάνο στη La Liga κυρίως ως οκτάρι, ενώ είχε και 11 συμμετοχές στο Conference League.

Μπορεί να αγωνιστεί και στο «10», αλλά και στο «6», κάτι που προσφέρει πολλές βοήθειες στο ρόστερ του Ολυμπιακού. Αυτή είναι ουσιαστικά η δεύτερη μεταγραφή του Ολυμπιακού, καθώς ο Κώστας Φορτούνης έχει συμφωνήσει εδώ και καιρό να επιστρέψει στους Πειραιώτες.

Ο Ισπανός θα αποκτηθεί ως ελεύθερος μιας και ολοκληρώνεται το συμβόλαιό του με τη Ράγιο Βαγεκάνο και θα αγωνιστεί για πρώτη φορά μακριά από την Ισπανία.

