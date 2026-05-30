Παρί Σεν Ζερμέν – Άρσεναλ: Σπουδαία τιτανομαχία στη Βουδαπέστη για τον τελικό του Champions League

Παρί Σεν Ζερμέν και Άρσεναλ κοντράρονται στον τελικό του Champions League (30/05/26, 19:00, Newsit.gr, Mega, Cosmote Sport 1) με στόχο την κατάκτηση του τροπαίου στη Βουδαπέστη.

Η Άρσεναλ διανύει μία τρομερή σεζόν, αφού μετά την κατάκτηση της Premier League μετά από 22 χρόνια είναι και στον τελικό του Champions League, όπου επέστρεψε μετά το 2006. Η Παρί Σεν Ζερμέν πέρυσι κέρδισε την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση και θέλει να διατηρήσει το στέμμα της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Παρί ήταν εντυπωσιακή στον περσινό τελικό της διοργάνωσης κόντρα στην Ίντερ επικρατώντας 5-0 και σίγουρα ο Λουίς Ενρίκε θέλει να δει την ομάδα του να κάνει αντίστοιχη εμφάνιση με τα αστέρια της (Ντεμπελέ, Κβαρατσκέλια, Ντουέ) να είναι όλα έτοιμα για τη μεγάλη μάχη με τους «κανονιέρηδες».

Η Άρσεναλ θα βρεθεί για δεύτερη φορά στην ιστορία της στον τελικό της διοργάνωσης και θα ψάξει να εκθρονίσει την Παρί Σεν Ζερμέν. Αν γίνει αυτό θα είναι δεδομένα η κορυφαία σεζόν στην ιστορία της ομάδας του Βορείου Λονδίνου και ο Μικέλ Αρτέτα θα δοξάζεται αιωνίως από τους φίλους των «κανονιέρηδων». Στον τελικό του 2006 είχε ηττηθεί 2-1 από την Μπαρτσελόνα.

Στο γήπεδο για τον μεγάλο τελικό του Champions League στη Βουδαπέστη θα βρεθεί και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο που προέβλεψε ότι η Άρσεναλ θα κατακτήσει τον τίτλο, αλλά σίγουρα εκεί θα βρεθούν και μεγάλοι σταρ του ποδοσφαίρου και της τέχνης για να παρακολουθήσουν από κοντά την σπουδαία αναμέτρηση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στα ημιτελικά της διοργάνωσης η Παρί απέκλεισε την Μπάγερν Μονάχου σε μία τρομερή μάχη. Στο πρώτο ματς κέρδισε 5-4 και στη ρεβάνς της Αλιάνζ Αρένα κατάφερε να κρατήσει το υπέρ της σκορ φεύγοντας με την ισοπαλία (1-1) για να κλείσει θέση στον τελικό.

Η Άρσεναλ από την άλλη είχε δύσκολο έργο ενάντια στην Ατλέτικο Μαδρίτης, η οποία απέκλεισε την Μπαρτσελόνα στους «8». Το πρώτο ματς ολοκληρώθηκε ισόπαλο 1-1 και στην επανάληψη του Λονδίνου ο Σάκα πέτυχε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης που εξασφάλισε στους «κανονιέρηδες» μία θέση στο μεγάλο τελικό.

Ο Λουίς Ενρίκε στις δηλώσεις του τόνισε ότι σε τέτοια ματς δεν υπάρχουν φαβορί και πως στον αγωνιστικό χώρο θα φανεί ποια είναι η κορυφαία ομάδα της Ευρώπης. Από την άλλη ο Μικέλ Αρτέτα ανέφερε ότι η Άρσεναλ αξίζει να βρίσκεται στον τελικό και θα το αποδείξει στην αναμέτρηση.

Οι πιθανές ενδεκάδες του τελικού του Champions League

Παρί Σεν Ζερμέν (Λουίς Ενρίκε): Σαβόνοφ, Ζαΐρ-Εμερί (Χακίμι), Μαρκίνιος, Πάτσο, Μέντες, Νέβες, Βιτίνια, Ρουίθ, Ντουέ, Κβαρατσκέλια, Ντεμπελέ.

Άρσεναλ (Μικέλ Αρτέτα): Ράγια, Τίμπερ, Σαλιμπά, Γκάμπριελ, Καλαφιόρι, Ράις, Λιούς-Σκέλι, Σάκα, Έντεγκαρντ, Τροσάρ και Χάβερτζ.