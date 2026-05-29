Μικέλ Αρτέτα: «Να αποδείξουμε πως αξίζουμε να κατακτήσουμε το Champions League και να γράψουμε ιστορία»

Η Άρσεναλ θα κοντραριστεί με την κάτοχο του Champions League, Παρί Σεν Ζερμέν, στον τελικό της διοργάνωσης (30/05/26, 19:00) και ο Μικέλ Αρτέτα τόνισε ότι θέλει να δει την ομάδα του να αποδεικνύει πως αξίζει να βρίσκεται στο ματς της Βουδαπέστης.

Ο Μικέλ Αρτέτα επανέφερε την Άρσεναλ στην κορυφή της Αγγλίας μετά από 22 χρόνια και θέλει να την τοποθετήσει και στην κορυφή της Ευρώπης για πρώτη φορά στην ιστορία της για να γίνει αυτόματα ένας από τους πιο επιτυχημένους προπονητές στην ιστορία της ομάδας. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να κερδίσει την Παρί στον τελικό του Champions League.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Μικέλ Αρτέτα

Για την προετοιμασία: «Ήταν μία πολύ καλή και θετική προετοιμασία. Βρισκόμαστε εδώ επειδή το αξίζαμε και κερδίσαμε τη θέση μας. Τώρα θέλουμε να αποδείξουμε πως αξίζουμε και το τρόπαιο»

Για τις περσινές αποτυχίες της Άρσεναλ: «Μιλήσαμε πολύ για όσα συνέβησαν πέρσι. Η ομάδα εξελίχθηκε διαφορετικά μέσα απ’ αυτές τις εμπειρίες και μάθαμε πάρα πολλά».

Για την επιλογή της αρχικής ενδεκάδας: «Βλέπω δίψα, πάθος και μεγάλη επιθυμία να παίξουν όλοι σε αυτόν τον τελικό. Είναι το σημαντικότερο παιχνίδι στο ποδόσφαιρο και όλοι θέλουν να αποτελέσουν μέρος του».

Για τον Λουίς Ενρίκε: «Ήταν πάντα σημείο αναφοράς για μένα, ακόμη κι όταν ήταν ποδοσφαιριστής. Παρακολούθησα την πορεία του όταν έφυγε απ’ την Ισπανία. Η προσωπικότητα, η φιλοσοφία και ο τρόπος σκέψης του αποτελούν πηγή έμπνευσης για μένα. Αύριο, βέβαια, θα είμαστε αντίπαλοι».

Για την ιστορική ευκαιρία που έχει μπροστά της η Άρσεναλ: «Είναι η στιγμή που πρέπει να αναλάβουμε την ευθύνη. Έχουμε την ευκαιρία να γράψουμε ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία του συλλόγου. Πρέπει να παίξουμε με καθαρό μυαλό, αυτοπεποίθηση και θάρρος».

Για την πίεση που νιώθουν όλοι στον σύλλογο: «Πήραμε έναν τίτλο και τώρα θέλουμε τον επόμενο. Αυτός είναι ο λόγος που μιλάμε για εξέλιξη και επόμενο βήμα. Θέλουμε να φτάσουμε ακόμη ψηλότερα και θέλω οι παίκτες να πιστεύουν πως μπορούν να το πετύχουν».

Για τον Αρσέν Βενγκέρ: «Δεν με πήρε τηλέφωνο, θέλει να κρατήσει διακριτική στάση, αλλά γνωρίζω πως όλοι στον σύλλογο μας στηρίζουν».

Για την τεράστια δίψα για διάκριση: «Βλέπω επιθυμία, πείνα και δίψα. Έχουν πλέον νιώσει τη γεύση της επιτυχίας και θέλουν να το ξαναζήσουν».

Για τους περσινούς ημιτελικούς με την Παρί: «Ήμουν ικανοποιημένος απ’ όσα είδα πέρσι. Μας έλειψε πολύ λίγο. Τώρα όμως είναι μία διαφορετική στιγμή και οι δύο ομάδες έχουν εξελιχθεί».

Για τη μεγάλη ιστορική πρόκληση που διεκδικεί πρώτο της Champions League στα 140 χρόνια ιστορίας της: «Γνωρίζουμε πόσο δύσκολο είναι, αλλά αυτό μας ενθουσιάζει ακόμη περισσότερο. Θέλουμε να γράψουμε ιστορία».