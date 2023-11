Ο Παναθηναϊκός πήρε επιβλητική νίκη επί της Άλμπα Βερολίνου στην 7η αγωνιστική της Euroleague και τρεις παίκτες του βρέθηκαν στο video με το top10 της εβδομάδας.

Ο Ντίνος Μήτογλου, ο Ματίας Λεσόρ και ο Αλεκσάνταρ Μπαλτσερόφκσι “σάρωσαν” την Άλμπα Βερολίνου με τα καρφώματά τους και κέρδισαν για τον Παναθηναϊκό, μία θέση στις καλύτερες φάσεις της αγωνιστικής στη Euroleague.

Στο top10 υπάρχει όμως και το νικητήριο καλάθι της Μπασκόνια στο ΣΕΦ, όπου οι Βάσκοι πανηγύρισαν το διπλό κόντρα στον Ολυμπιακό.

Round 7 was🔥



Some great plays here👀



Top Plays of the Round I @TurkishAirlines pic.twitter.com/9J8KMxfjvb