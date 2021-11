Έφυγε με… άδεια χέρια και από το Κάουνας. Ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε να κερδίσει εκτός έδρας ούτε την ουραγό, Ζαλγκίρις, χάνοντας με 76-69 σε ματς για την 10η αγωνιστική της Euroleague. Πρώτη φετινή νίκη για τους Λιθουανούς! Ξεχώρισε ο Μέικον – “χλωμός” ο Ιωάννης Παπαπέτρου.

Με την ήττα του αυτή από την Ζαλγκίρις (76-69) ο Παναθηναϊκός έμεινε για 6ο φετινό εκτός έδρας ματς χωρίς νίκη και είδε το ρεκόρ του να πέφτει στο 2-8. Την ίδια στιγμή, η ομάδα του Γιούρι Ζντοβτς έφτασε στο 1-9!

Κορυφαίος για το “τριφύλλι” ήταν -σε ένα ακόμα ματς- ο Ντάριλ Μέικον (πρώτος σκόρερ στο ματς με 21 πόντους). “Χλωμή” παρουσία από τον Ιωάννη Παπαπέτρου. Αν και πέτυχε 10 πόντους, είχε 1/8 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 5/9 βολές.

Από τους νικητές ξεχώρισαν οι Μιλάκνις (13 πόντους με 3/6 τρίποντα και παίζοντας και με πρόβλημα στον αστράγαλο), Καβανό (13 π. Με 3/4 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 9 ριμπάουντ) και Μπλάζεβιτς (10 π)

Ο Παναθηναϊκός φάνηκε να μπαίνει… σοβαρός στο ματς βρίσκοντας τέσσερις πόντους από τον Μέικον. Τα λάθη που έκανε όμως το “τριφύλλι” και το γρήγορο παιχνίδι της Ζαλγκίρις, ανέτρεψαν πολύ γρήγορα το αρχικό 0-4 σε 9-4.

Η ομάδα του Δημήτρη Πρίφτη βρήκε και πάλι πόντους σχεδόν μετά από 4,5 λεπτά, με το καλάθι (με βολή) του Παπαπέτρου. Η ελληνική ομάδα έβγαλε… ενέργεια στην άμυνα της, γεγονός που της επέτρεψε να φέρει το ματς στα ίσα (9-9). Η είσοδος του Μιλάκνις μετά το τάιμ άουτ του Ζντοβτς έφερε πέντε απανωτούς -προσωπικούς- πόντους (14-9). Το πρώτο μέρος κύλησε σε ρυθμούς γηπεδούχων με το 20-12 να είναι το σκορ του δεκαλέπτου.

Οι δυο ομάδες δεν έδειξαν “καθαρό μυαλό” στις επιλογές τους, στα πρώτα λεπτά της δεύτερης περιόδου… ειδικά ο Παναθηναϊκός. Το “¨τριφύλλι” ήταν κακό – άστοχο στην επίθεση και η Ζαλγκίρις έφτασε τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα (28-17 και στη συνέχεια 34-20) με τους Μπλάζεβιτς και Μιλάκνις να την “τραβάνε” το σκορ. Οι “πράσινοι” όμως είχαν ένα “ξέσπασμα” και έριξαν τη διαφορά, μετά και το πολύ δύσκολο τρίποντο του Μέικον (μαζί με βολή, που έκανε το 34-28). Οι φιλοξενούμενοι έκαναν και πάλι λάθη, αλλά βρήκαν ρυθμό και σουτ από το τρίποντο, είδαν τον Μιλάκνις να αποκτά πρόβλημα στον αστράγαλο και έκλεισαν το πρώτο μέρος στο -6 (43-37).

