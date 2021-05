Αν θεωρήσουμε πως θα πρέπει να έρθουν τα… πάνω κάτω, για να αποκλειστεί η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από τη Ρόμα, μετά το 6-2 του «Ολντ Τράφορντ», όλο το ενδιαφέρον στα ημιτελικά του Europa League συγκεντρώνεται στη ρεβάνς της Άρσεναλ με τη Βιγιαρεάλ.

Μια αμφίρροπη «μάχη» και ένα ματς… διαδικαστικού χαρακτήρα περιλαμβάνει το πρόγραμμα των αγώνων ρεβάνς για τα ημιτελικά του Europa League. Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αγωνίζεται περιμένει να μάθει τον αντίπαλο της στον τελικό του Γκντανσκ (26/5).

Η Μάντσεστερ Γιουνάϊτεντ αίζει στην έδρα της Ρόμα, στην ρεβάνς του 6-2 του «Ολντ Τράφορντ», αποτέλεσμα που δεν αφήνει κανένα περιθώριο στην ιταλική ομάδα.

Στον άλλο ημιτελικό, η Αρσεναλ θα υποδεχθεί την Βιγιαρεάλ, που καλείται να υπερασπισθεί την νίκη με 2-1 του πρώτου αγώνα.

Τα «κίτρινα υποβρύχια» θα προσπαθήσουν να κρατήσουν ανέπαφη την εστία τους, προκειμένου να πάρουν το «εισιτήριο». Μία απλή νίκη με 1-0 όμως μπορεί να δώσει την πρόκριση στους «κανονιέρηδες», κάτι που θα δημιουργήσει έναν αγγλικό «εμφύλιο» στον τελικό του Europa League (υπενθυμίζεται πως ο τελικός του Champions League θα γίνει μεταξύ των Μάντσεστερ Σίτι και Τσέλσι).

Πέμπτη 6 Μαϊου (22:00)

Αρσεναλ – Βιγιαρεάλ (1-2)

Ρόμα – Μάντσεστερ Γιουνάϊτεντ (2-6)

