«Η ΑΕΚ έκλεισε τον διεθνή Ουκρανό εξτρέμ Ολεξάντερ Ζουμπκόφ» αποκαλύπτει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο – Τι γράφουν στην Τουρκία

Έτοιμη να πραγματοποιήσει μια σημαντική μετεγγραφική κίνηση φέρεται να είναι η ΑΕΚ. Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Ένωση ήρθε σε συμφωνία με την Τραμπζονσπόρ για την απόκτηση του Ουκρανού εξτρέμ, Ολεξάντρ Ζουμπκόφ.

Με ανάρτησή του στο “X”, ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο έκανε λόγο για οριστική συμφωνία με την Τραμπζονσπόρ και αποκάλυψε ότι την Τρίτη (02/06) ο 29χρονος θα υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις στην ΑΕΚ, για κλείσει η μετεγγραφή!

Ο διεθνής Ουκρανός αριστεροπόδαρος μεσοεπιθετικός αγωνίζεται κυρίως ως εξτρέμ, αλλά μπορεί να καλύψει όλες τις θέσεις πίσω από τον επιθετικό, δίνοντας στην Ένωση ευελιξία και ποιότητα στο δημιουργικό κομμάτι. Την περσινή αγωνιστική χρονιά είχε 4 γκολ και 12 ασίστ, δείχνοντας πως μπορεί να προσφέρει άμεσα αριθμούς και επιρροή στο παιχνίδι.

Η σεζόν που τον έβαλε για τα καλά στον ποδοσφαιρικό χάρτη της Ευρώπης ήταν εκείνη του 2022, όταν σκόραρε δύο φορές με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης σε δύο συνεχόμενα παιχνίδια Champions League.

Ο Ζουμπκόφ είναι 45 φορές διεθνής με την εθνική Ουκρανία και έχει σημειώσει 3 γκολ. Σημαντικό για την ΑΕΚ είναι ότι είναι παίκτης που ο Μάρκο Νίκολιτς γνωρίζει από το ουγγρικό πρωτάθλημα.

AEK Athens have agreed deal to sign Oleksandr Zubkov from Trabzonspor.



Medical tomorrow for the 29 year old winger. pic.twitter.com/7G7ys8Ab3P — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 1, 2026

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως πρόκειται για κανονική μετεγγραφή, καθώς ο Ζουμπκόφ δεσμευόταν με συμβόλαιο έως το 2029 στην Τραμπζονσπόρ. Η τουρκική ομάδα τον είχε αποκτήσει το χειμώνα του 2024 από τη Σαχτάρ Ντόνετσκ αντί 6 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο Τούρκος δημοσιογράφος Χασάν Τουντζέλ -ρεπόρτερ της Τραμπζοσνπόρ- αναφέρει ότι η συμφωνία της ΑΕΚ με την ομάδα της Τραπεζούντας θα κοστίσει περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ μαζί με τα μπόνους.

Το ποσό αυτό επιβεβαιώνει πως η Ένωση κινείται για κανονική μετεγγραφή και όχι για δανεισμό. Ο Ζουμπκόφ φέρεται να έχει ήδη συμφωνήσει να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με την ΑΕΚ και βρίσκεται ένα βήμα πριν ολοκληρωθεί το deal.