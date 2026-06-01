Βενσάν Πουαριέ: Σοκαριστικός τραυματισμός για τον Γάλλο ψηλό της Αναντολού Εφές και φόβοι για ζημιά στον αχίλλειο

Σωριάστηκε στο παρκέ, σφαδάζοντας από τον πόνο
Η Φενέρμπαχτσε νίκησε με 60-59 εντός έδρας την Ανατολού Εφές, στο game 1 για τα ημιτελικά του πρωταθλήματος μπάσκετ στην Τουρκία, με τους φιλοξενούμενους να χάνουν προβάδισμα 18 πόντων και να βλέπουν τον Βενσάν Πουαριέ να τραυματίζεται ξανά.

Ο Γάλλος σέντερ σωριάστηκε στο παρκέ έξι λεπτά πριν από το φινάλε του Φενέρ – Αναντολού Εφές, σε προσπάθεια για ριμπάουντ. Καθώς έκανε πίσω βήματα για να αλλάξει κατεύθυνση, ο Βενσάν Πουαριέ έχασε την ισορροπία του και έπεσε στο παρκέ σφαδάζοντας από τον πόνο.

Οι πρώτες εκτιμήσεις από την Τουρκία κάνουν λόγο για σοβαρή ζημιά στον αχίλλειο, κάτι που -αν επιβεβαιωθεί- μπορεί να αφήσει τον Πουαριέεκτός δράσης για μεγάλο χρονικό διάστημα.

