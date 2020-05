Η διαδικτυακή ψηφοφορία της FIBA για την ανάδειξη της καλύτερης ελληνικής πεντάδας της χιλιετίας έλαβε τέλος και το αποτέλεσμα έγινε γνωστό στα social media της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας.

Οι Έλληνες φίλαθλοι -και όχι μόνο- κλήθηκαν να ψηφίσουν την καλύτερη πεντάδα της Εθνικής Ελλάδας για την τρέχουσα χιλιετία, μέχρι στιγμής, με τη FIBA ανακοινώνει το αποτέλεσμα σήμερα (31/5). Οι παίκτες που επέλεξαν οι φίλαθλοι είναι ο Θοδωρής Παπαλουκάς, ο Βασίλης Σπανούλης, ο Δημήτρης Διαμαντίδης, ο Γιώργος Πρίντεζης και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο!

Οι υπόλοιποι που συμπεριλήφθηκαν στην 12άδα από την οποία έγινε η τελική επιλογή, ήταν οι Φραγκίσκος Αλβέρτης, Γιάννης Μπουρούσης, Νικ Καλάθης, Δήμος Ντικούδης, Αντώνης Φώτσης, Μιχάλης Κακιούζης, Λάζαρος Παπαδόπουλος, Κώστας Παπανικολάου, Σοφοκλής Σχορτσανίτης, Κώστας Σλούκας και Νίκος Ζήσης.

Η επιλογή ήταν φυσικά δύσκολη, αλλά όπως αναρωτιέται εύλογα και FIBA στη λεζάντα κάτω από την φωτό με τους 5 εκλεκτούς “Πώς τους σταματάς;”

One question: How do you stop this? 😳



PG Theodoros Papaloukas

SG Vassilis Spanoulis

SF Dimitris Diamantidis

PF Georgios Printezis

C Giannis Antetokounmpo