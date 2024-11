FIBA rankings: Αμετάβλητη η κορυφή, σταθερά και η Ελλάδα στην 13η θέση

Στην 13η θέση της παγκόσμιας κατάταξης της FIBA παράμεινε η Εθνική Ελλάδας.

Δεν υπήρξαν ιδιαίτερες αλλαγές στην ειδική βαθμολογία των εθνικών ομάδων από τη FIBA, μετά τους αγώνες του Νοεμβρίου.

Η Εθνική Ελλάδας διατηρήθηκε στην 13η θέση της βαθμολογίας, ούσα πίσω από την 11η Βραζιλία και τη 12η Σλοβενία.

