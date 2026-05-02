Οσασούνα – Μπαρτσελόνα 1-2: Οι Καταλανοί άλωσαν την Παμπλόνα και ετοιμάζουν φιέστα στο Clasico της La Liga

Η Μπαρτσελόνα κέρδισε 2-1 στην έδρα της Οσασούνα για την 34η αγωνιστική της La Liga και πλέον μένουν μόνο τα διαδικαστικά για να κατακτήσει και μαθηματικά το πρωτάθλημα, αφού και με ισοπαλία στο ντέρμπι με τη Ρεάλ (10/05/26, 22:00) θα είναι πρωταθλήτρια Ισπανίας για 29η φορά στην ιστορία της.

Ο Λεβαντόφσκι ήταν αυτός που έδωσε τη λύση στην Μπαρτσελόνα στην Παμπλόνα. Η Οσασούνα κρατούσε το μηδέν στην άμυνά της μέχρι το 81′, όπου ο Πολωνός εκμεταλλεύτηκε την σέντρα ακριβείας του Ράσφορντ και με καρφωτή κεφαλιά έκανε το 0-1.

Ο Φεράν Τόρες στο 87′ βγήκε απέναντι από τον αντίπαλο τερματοφύλακα, μετά από κάθετη πάσα του Φερμίν Λόπεθ και με υποδειγματικό πλασέ έκανε το 0-2 στην έδρα της Οσασούνα. Οι γηπεδούχοι μείωσαν στο σκορ με κεφαλιά του Ραούλ Γκαρθία στο 89′.

Στην επόμενη αγωνιστική η Μπαρτσελόνα θα έχει την ευκαιρία να κατακτήσει και μαθηματικά τον τίτλο αντιμετωπίζοντας την Ρεάλ Μαδρίτης σε ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον «Clasico». Η Ρεάλ Μαδρίτης αντιμετωπίζει την Εσπανιόλ στην 34η αγωνιστική και σε περίπτωση στραβοπατήματος τότε οι μπλαουγκράνα θα είναι πρωταθλητές ακόμα πιο γρήγορα.

Στους 88 βαθμούς έφτασε η πρωτοπόρος ομάδα του Φλικ και είναι στο +14 από τη δεύτερη «Βασίλισσα» η οποία έχει να δώσει άλλα πέντε παιχνίδια, ενώ οι Καταλανοί άλλα τέσσερα. Η Οσασούνα είναι στην 10η θέση με 42 βαθμούς.