“Αγριεμένη” δείχνει η Ferrari, μετά την… αποτυχία της στο τελευταίο Grand Prix στην Ίμολα. Το Μαϊάμι δείχνει να… ταιριάζει στα “κόκκινα βέλη”, που έκαναν το 1-2. Poleman ο Σαρλ Λεκλέρκ.

Ο Σαρλ Λεκλέρκ πήρε την pole position για το «παρθενικό» Grand Prix του Μαϊάμι, το οποίο είναι ο πέμπτος αγώνας της χρονιάς στο πρωτάθλημα της Formula 1.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο οδηγός της Ferrari σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο στα επίσημα δοκιμαστικά και θα βρίσκεται στην πρώτη θέση της εκκίνησης του αγώνα στο “Miami International Autodrome”.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Μονεγάσκος έκανε χρόνο 1:28.796 και πανηγύρισε την τρίτη εφετινή pole position του και συνολικά 12η στην καριέρα του. Η Ferrari πανηγύρισε το «1-2» στα χρονομετρημένα δοκιμαστικά, καθώς δεύτερος κατετάγη ο Κάρλος Σάινθ, με διαφορά 190 χιλιοστών του δευτερολέπτου.

Forza Ferrari in Miami! ❤️@ScuderiaFerrari take their first front row lockout since Mexico 2019 👊#MiamiGP #F1 pic.twitter.com/ljF3crNfjI