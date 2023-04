Σε έναν αγώνα στην Αυστραλία με πολλά ατυχήματα, κόκκινη σημαία και τρεις εκκινήσεις, ο Μαξ Φερστάπεν κατάφερε να επιβεβαιώσει ξανά την ανωτερότητά της Red Bull του και πανηγύρισε τη δεύτερη νίκη του στη σεζόν της Formula 1.

Ο Φερστάπεν οδήγησε μάλιστα τη Red Bull στην πρώτη νίκη της μετά το 2011 στην Αυστραλία, αλλά και στο καλύτερο ξεκίνημα της ιστορίας της στη Formula 1, αφού έκανε το 3/3 στη σεζόν, με τη νίκη και του Σέρχιο Πέρεζ στο προηγούμενο Γκραν Πρι. Πίσω από τον Ολλανδό δε, βρέθηκαν δύο ακόμη παγκόσμιοι πρωταθλητές, αφού ο Λιούις Χάμιλτον με τη Mercedes του τερμάτισε στη δεύτερη θέση και ο Φερνάντο Αλόνσο ήταν τρίτος με την Aston Martin.

Το αυστραλιανό Γκραν Πρι “σημαδεύτηκε” πάντως από τη σύγκρουση του Σαρλ Λεκλέρ με τον Λανς Στρολ, που έστειλε τον οδηγό της Ferarri στην αμμοπαγίδα και διέκοψε προσωρινά τον αγώνα. Ακολούθησε νέα διακοπή με τον Άλεξ Άλμπον να χάνει τον έλεγχο της Williams και να τη στέλνει αρχικά στις μπαριέρες και στη συνέχεια ακινητοποιημένη μέσα στην πίστα. Ο αγώνας “πάγωσε” όμως ξανά, μετά τον Κέβιν Μάγκνουσεν να διαλύει το ελαστικό της Μακλάρεν και τα θραύσματα να φέρνουν εκ νέου το Αυτοκίνητο Ασφαλείας. Πίσω από αυτό έγινε λοιπόν και ο τερματισμός, αφού υπήρξε στο τέλος και κόκκινη σημαία, μετά από μία σύγκρουση των δύο Alpine, που προκάλεσαν μια αλυσιδωτή αντίδραση στην πίστα.

MAX VERSTAPPEN WINS IN AUSTRALIA!!! 🇦🇺🏆



The Dutchman reigns supreme to take a maiden win Down Under after a chaotic race!!!! 🤯#AusGP @Max33Verstappen @redbullracing pic.twitter.com/TWDBqanqQo