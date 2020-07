Εγκαταλείψεις, μηχανικά προβλήματα και… νικητής ο Μπότας με Mercedes στο Αυστιακό Grand Prix, το πρώτο της φετινής -ταλαιπωρημένης από τον κορονοϊό- σεζόν στη Formula 1. Δεύτερος ο Λεκλερκ με Ferrari. Πρώτο βάθρο για Λάντον Νόρις, 4ος ο Χάμιλτον.

Ο Βαλτέρι Μπότας της Mercedes τερμάτισε πρώτος στο Grand Prix της Αυστρίας, στην πίστα του Σπίλμπεργκ, το πρώτο της νέας σεζόν του παγκόσμιου πρωταθλήματος της Formula 1, που διεξήχθη χωρίς την παρουσία θεατών, μετά τη διακοπή των αγώνων λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

Formula 1: Οι οδηγοί γονάτισαν και έστειλαν μήνυμα κατά του ρατσισμού (video)

Ο Φινλανδός πιλότος πήρε την πρώτη νίκη της αγωνιστικής χρονιάς, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Γάλλο, Σαρλ Λεκλέρκ, της Ferrari, ενώ στην τρίτη θέση τερμάτισε ο Βρετανός, Λάντο Νόρις, της McLaren.

Δεύτερος τερμάτισε ο Λιούις Χάμιλτον, αλλά λόγω της ποινής πέντε δευτερόλεπτων που του επιβλήθηκε για σύγκρουση με τον Άλμπον περιορίστηκε στην τέταρτη θέση.

Συνολικά, στον αγώνα τερμάτισαν έντεκα από τα είκοσι μονοθέσια που εκκίνησαν τον αγώνα ο οποίος επιφύλασσε όλη τη δράση του στο τέλος.

