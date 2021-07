Ο Μαξ Φερστάπεν πανηγύρισε την δεύτερη νίκη του στο δεύτερο Γκραν Πρι της Formula 1 στην Αυστρία φέτος και παρέμεινε στην κορυφή της κατάταξης, αυξάνοντας κι άλλο την διαφορά από τον παγκόσμιο πρωταθλητή Λιούις Χάμιλτον που τερμάτισε 4ος.

Την τρίτη διαδοχική νίκη του και πέμπτη στη φετινή σεζόν του πρωταθλήματος της Formula 1 πανηγύρισε ο Μαξ Φερστάπεν στο γκραν πρι της Αυστρίας, το οποίο πραγματοποιήθηκε σήμερα (4/7) στην πίστα του Σπίλμπεργκ. Ο Ολλανδός οδηγός της Red Bull, ο οποίος πήρε και τον επιπλέον βαθμό για τον ταχύτερο γύρο στον αγώνα, άφησε στην δεύτερη θέση τον Βάλτερι Μπότας με Mercedes, ενώ την τριάδα του βάθρου συμπλήρωσε ο Λάντο Νόρις με McLaren. Από την πλευρά του, ο Βρετανός επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής, Λιούις Χάμιλτον, κατετάγη τέταρτος, με αποτέλεσμα να βρίσκεται πλέον 32 βαθμούς πίσω από τον Φερστάπεν στην κατάταξη των οδηγών.

MAX VERSTAPPEN WIIINS!



Win number FIVE of 2021, this time in front of the Orange Army!



Bottas comes home in second, with Norris completing the podium#AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/735D4rMW88