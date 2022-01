Η FIFA είχε προαναγγείλει μέτρα για να περιοριστούν οι δανεισμοί ποδοσφαιριστών ειδικά από τις μεγάλες ομάδες της Ευρώπης και πλέον ανακοίνωσε επίσημα το πλάνο της.

Με βάση αυτό λοιπόν, κάθε ομάδα θα έχει τη δυνατότητα να έχει στο ρόστερ της μέχρι 6 δανεικούς ποδοσφαιριστές και αντίστοιχα να έχει δανείσει σε άλλη ομάδα, επίσης έως έξι παίκτες.

Οι νέοι κανονισμοί θα ισχύσουν από τη σεζόν 2024-25 και θα έχουν ως μοναδική εξαίρεση τους παίκτες κάτω των 21 ετών, που έχουν αναδειχθεί από τον ίδιο το σύλλογο.

FIFA has announced new restrictions regarding loans:



• Clubs will only be allowed to have up to six players on loan and six players out on loan at one time by 2024.



• Players aged 21 and under who are club-trained will be exempt from these limitations. pic.twitter.com/ZYHIUhE66T