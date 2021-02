H Βανέσα Μπράιαντ θέλει «δώσει» τους αστυνομικούς που διέδωσαν τις φωτογραφίες του νεκρού Κόμπι

Ένα χρόνο μετά το δυστύχημα που κόστισε τη ζωή στον Κόμπι Μπράιαντ την κόρη του Τζίτζι και 7 ακόμη ανθρώπους, τα παράπλευρα της υπόθεσης συνεχίζουν να απασχολούν τα media.

Σύμφωνα με νέα ρεπορτάζ από τις ΗΠΑ, η σύζυγος του “Black Mamba”, Βανέσα, επιζητά την τιμωρία των αστυνομικών που διέρρευσαν τις φωτογραφίες από τα συντρίμμια του ελικοπτέρου. Τέσσερις από αυτούς κατηγορούνται ότι χρησιμοποίησαν τις φωτογραφίες, ακόμη και για να γνωρίσουν γυναίκες σε μπαρ, γεγονός που είχε κάνει έξαλλη την οικογένεια του Μπράιαντ.

Στο πλαίσιο αυτό, η Βανέσα φέρεται να έχει ζητήσει τη δημοσιοποίηση των ονομάτων των 4 αστυνομικών, γεγονός που θεωρείται δεδομένο ότι θα κάνει… κόλαση τη ζωή τους στο Λος Άντζελες.

New details about the Kobe Bryant crash photo scandal were unveiled when Vanessa Bryant’s lawyers filed an amended complaint in federal court.



