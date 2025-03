Mαραντόνα: Φωτογραφία με το νεκρό σώμα του Αργεντινού έδειξε στο δικαστήριο ο εισαγγελέας της υπόθεσης

Στην δίκη για τον θάνατο του Ντιέγκο Μαραντόνα, ο εισαγγελέας σόκαρε τους παρευρισκόμενους, δείχνοντας μια φωτογραφία με τον θρύλο του ποδοσφαίρου να είναι αρκετά πρησμένος, λίγη ώρα μετά αφότου «έφυγε από την ζωή».

Στην δίκη που γίνεται στο Μπουένος Άιρες και κατηγορούνται 8 γιατροί για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενη πρόθεση, ο εισαγγελέας θέλησε να δείξει στο δικαστήριο, μια αδημοσίευτη μέχρι σήμερα φωτογραφία στην οποία ο Ντιέγκο Μαραντόνα βρίσκεται στο κρεβάτι όπου πέθανε.

Σε αυτή φαίνεται ο παγκόσμιος πρωταθλητής του 1987 με την Αργεντινή να είναι διασωληνωμένος και πρησμένος, με τον εισαγγελέα να αναφέρει:

«Έτσι πέθανε ο Μαραντόνα! Όποιος σας λέει δικαστές, ότι δεν κατάλαβαν τι συνέβαινε στον Ντιέγκο σας λέει ψέματα. Όλοι όσοι τον είδαν έτσι, ξαπλωμένο σε ένα κρεβάτι, λένε ψέματα αν δεν πουν ότι συμμετείχαν σε φόνο» ήταν τα λόγια του Πατρίσιο Φεράρι, ο οποίος ερευνά τον θάνατο του θρυλικού ποδοσφαιριστή. Μάλιστα η κόρη του Μαραντόνα Τζιανίνα κάλυψε το πρόσωπό της, προκειμένου να μην δει την φωτογραφία η οποία προκάλεσε έκπληξη σε όλους.

«Η αλήθεια είναι δικαίωμα. Σήμερα, ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα, τα παιδιά του, η οικογένειά του και ο λαός της Αργεντινής αξίζουν δικαιοσύνη» πρόσθεσε ο εισαγγελέας, αναφερόμενος στις συνθήκες του θανάτου την περίοδο που ο άλλοτε αρχηγός της Αργεντινής λάμβανε ιατρική περίθαλψη στο σπίτι του και όχι σε κάποια κλινική ή νοσοκομείο.

Οι συγγενείς και οι θαυμαστές του Ντιέγκο Μαραντόνα ζητούν δικαιοσύνη θεωρώντας ότι ο Αργεντινός «δολοφονήθηκε» και δεν πέθανε από φυσικά αίτια των Νοέμβριο του 2020!

Argentina began a long-awaited trial of the medical team for soccer star Diego Maradona, who died in 2020 in a case that has riled emotions in the South American country where the World Cup winner is revered https://t.co/agCRAJ2HKc pic.twitter.com/RrfHfspQch