Βαλένθια – Παναθηναϊκός: Τα 400 ευρώ φτάνει ένα εισιτήριο του game 5 στη μαύρη αγορά

Οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας στα ματς της Βαλένθια φαίνεται πως θέλουν να βγουν οικονομικά κερδισμένοι από τον αποψινό (13.05.2026) μεγάλο αγώνα
Βαλένθια και Παναθηναϊκός έφτασαν τη σειρά τους για τα πλέι οφ της Euroleague, σε 5ο παιχνίδι. Η αποψινή αναμέτρηση (22:00, NovaSports Prime, Newsit.gr) στη Roig Arena δίνει στο νικητή την τελευταία θέση για το Final 4 της Αθήνας.

Η έδρα της Βαλένθια θα είναι κατάμεστη για τη μεγάλη “μάχη” με τον Παναθηναϊκό. Την ίδια όμως στιγμή, η “Las Provincias” αναφέρει πως κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας της ισπανικής ομάδας έχουν βγάλει τις θέσεις τους στη “μαύρη αγορά” και τις προσφέρουν με τριψήφια ποσά σε όσους θέλουν να δουν από κοντά το ιστορικό ματς.

Οι τιμές ξεκινούν από τα 180 και φτάνουν έως τα 400 ευρώ, σε μία κατάσταση που δεν είχαν συναντήσει οι παράγοντες της Βαλένθια στο παρελθόν.

