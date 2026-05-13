Ο Λιονέλ Μέσι διπλασίασε αποδοχές του στην Ίντερ Μαϊάμι – Μακράν ο πιο ακριβοπληρωμένος στο MLS

Η ενημέρωση προέκυψε από το σωματείο παικτών του MLS
Ο Λιονέλ Μέσι έκανε ένα μεγάλο step up στις βασικές αποδοχές του το 2026, σε σχέση με την πρώτη του χρονιά στην Ίντερ Μαϊάμι το 2023, καθώς φέτος θα εισπράξει 25 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε το σωματείο παικτών του MLS.

Με εγγυημένη ετήσια αμοιβή άνω των 28,3 εκατομμυρίων δολαρίων (24,3 εκατομμύρια ευρώ), που περιλαμβάνει τον βασικό μισθό του συν διάφορα μπόνους, ο 38χρονος Λιονέλ Μέσι παραμένει μακράν ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στο MLS.

Όταν εντάχθηκε στην Ίντερ Μαϊάμι, το 2023, ο βασικός μισθός του Μέσι ήταν 12 εκατομμύρια δολάρια (20,5 εκατομμύρια δολάρια συμπεριλαμβανομένων των μπόνους). Ο διάσημος Αργεντινός, ξεπερνά τον νεοαποκτηθέντα της ομάδας του Λος Αντζελες, Σον Χέουνγκ-μιν, ο οποίος κερδίζει πάνω από 11 εκατομμύρια δολάρια.

Ο πρώην παίκτης της Μπαρτσελόνα και της Παρί Σεν Ζερμέν και οκτάκις νικητής της «Χρυσής Μπάλας», επέκτεινε το συμβόλαιό του τον Οκτώβριο έως το 2028.

Ο Αργεντινός Ροντρίγκο Ντε Πολ, συμπαίκτης του Μέσι στην Ιντερ Μαϊάμι, συμπληρώνει την τριάδα των πιο ακριβοπληρωμένων παικτών, με εγγυημένο μισθό 9,6 εκατομμυρίων δολαρίων. Παράλληλα, ο πρώην επιθετικός της Μπάγερν Μονάχου, Τόμας Μίλερ, που τώρα αγωνίζεται στους Βανκούβερ Γουάιτκαπς, κερδίζει περισσότερα από 5,1 εκατομμύρια δολάρια.

Υπενθυμίζεται, ότι με 29 γκολ και 19 ασίστ το 2025, ο Λιονέλ Μέσι οδήγησε την Ιντερ Μαϊάμι στην κατάκτηση του πρώτου τίτλου της στο πρωτάθλημα των ΗΠΑ.

Σημειώνεται, ότι τα στοιχεία που δημοσίευσε η Ένωση Παικτών του MLS δεν περιλαμβάνουν έσοδα από εμπορικές συνεργασίες που υπογράφουν οι παίκτες μεμονωμένα.

