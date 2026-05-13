Ο Φώτης Ιωαννίδης επιστρέφει στην αγωνιστική δράση με τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας

Μετράει αντίστροφα ο Έλληνας επιθετικός, για την επιστροφή στα ματς της Σπόρτινγκ
Ο Φώτης Ιωαννίδης έχει μείνει εκτός δράσης από τις 21 Φεβρουαρίου, μετά από ένα σοβαρό πρόβλημα τραυματισμού, στον έσω πλάγιο σύνδεσμο του δεξί γονάτου του, αλλά το τελευταία διάστημα έχει επιστρέψει στις προπονήσεις της Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Όπως μάλιστα αποκαλύπτει η “A Bola”, ο Φώτης Ιωαννίδης έχει σχεδόν ξεπεράσει το πρόβλημα στους συνδέσμους του γονάτου και θα είναι στα πλάνα του Ρουί Μπόρζες για την αναμέτρησης της Σπόρτινγκ Λισαβόνας με τη Ζιλ Βιθέντε το Σάββατο (16.05.2026, 22:00).

Θυμίζουμε ότι το περασμένο διάστημα είχε γραφτεί στην Πορτογαλία για ενδεχόμενη χειρουργικής επέμβασης του άλλοτε επιθετικού του Παναθηναϊκού, κάτι που εν τέλει δεν επιβεβαιώθηκε, με τον Φώτη Ιωαννίδη να μετράει αντίστροφα για την επιστροφή του στους αγωνιστικούς χώρους.

