Ένα παραλίγο μοιραίο ατύχημα είχε ο παγκόσμιος πρωταθλητής του Moto GP, Μαρκ Μάρκεθ, στο Γκραν Πρι της Χερέθ. Ο αναβάτης της Honda έχασε τον έλεγχο της μηχανής του στην 4η στροφή της πίστας και βρέθηκε στο χώμα ενώ η μηχανή τον βρήκε στο χέρι και το κράνος πριν συρθεί εκτός πίστας μαζί του. Ο Μάρκεθ αποχώρησε με φορείο για βρίσκεται σε νοσοκομείο, όπου ήδη υποβάλλεται σε εξετάσεις.

Marc Marquez a quasiment chuté mais s’est rattrapé, Marc est donc resté en course et est reparti de la 16e position. Il est ensuite remonté jusqu’à la 3e place avant de perdre à nouveau le contrôle de sa moto.

Moto GP – Course – Circuit de Jerez – Espagne – 2020 pic.twitter.com/gygRMSJWks