Η Ιταλία αντιμετωπίζει τη Δομινικανή Δημοκρατία στο Mundobasket 2023, αλλά ο Τζιανμάρκο Ποτσέκο δεν βρίσκεται στον πάγκο της ομάδας για το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα.

Ο Ποτσέκο ήταν έξαλλος με τη διαιτησία της αναμέτρησης και δέχθηκε δύο τεχνικές ποινές από τους διαιτητές στο πρώτο ημίχρονο του Ιταλία – Δομινικανή Δημοκρατία, με αποτέλεσμα να αποβληθεί.

Ο Ιταλός τεχνικός αναγκάστηκε έτσι να αποχωρήσει για τα αποδυτήρια, με την ομάδα του να συνεχίζει με τον βοηθό του στον πάγκο, τη “μάχη” για τη νίκη στο ματς του Mundobasket 2023.

Ora partono i soliti “pipponi” su Gianmarco Pozzecco. Questo è, non cambia. Abbiamo battuto la Serbia così. Non è un né un bene, né un male. E’ lui. Lecito che la cosa non piaccia, ma non iniziamo con i “deve capire”, “deve cambiare” “deve usare la testa”. Prendere o lasciare pic.twitter.com/mS5oyIOJ8y