Αθλητικά

Αθλητικές μεταδόσεις με πλέι άουτ της Super League

Φουλ δράση και στα κορυφαία πρωταθλήματα ποδοσφαίρου της Ευρώπης
Οι αναμετρήσεις για τα πλέι άουτ της Super League ξεχωρίζουν από τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (2/5/2026).

Τα περισσότερα βλέμματα θα είναι στραμμένα στις Σέρρες και στην Τρίπολη, όπου ο Πανσερραϊκός θα υποδεχθεί την ΑΕΛ Novibet και ο Αστέρας τον Ατρόμητο.

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (2/5/2026)

13:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός Ποδόσφαιρο γυναικών

14:00 COSMOTE SPORT 7 HD UFC Fight Night 2026 Τζακ Ντέλα Μανταλένα – Κάρλος Πράτες

14:30 COSMOTE SPORT 5 HD Μίλγουολ – Όξφορντ EFL Championship

14:30 COSMOTE SPORT 9 HD Ρέξαμ – Μίντλεσμπρο EFL Championship

14:30 COSMOTE SPORT 3 HD Ίπσουιτς – ΚΠΡ EFL Championship

15:00 Novasports 1HD Βιγιαρεάλ – Λεβάντε La Liga

15:30 COSMOTE SPORT 4 HD Μερσίν – Αναντολού Εφές Turkish Basketball Super League

16:00 COSMOTE SPORT 2 HD Ουντινέζε – Τορίνο Serie A

16:30 Novasports Extra 3 Βέρντερ Βρέμης – Άουγκσμπουργκ Bundesliga

16:30 Novasports Extra 2 Ουνιόν Βερολίνου – Κολωνία Bundesliga

16:30 Novasports Extra 1 Χόφενχαϊμ – Στουτγκάρδη Bundesliga

16:30 Novasports 4HD Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Αμβούργο Bundesliga

16:30 Novasports 3HD Μπάγερν Μονάχου – Χάιντενχαϊμ Bundesliga

17:00 Novasports Premier League Νιούκαστλ – Μπράιτον Premier League

17:00 Novasports Start Γουλβς – Σάντερλαντ Premier League

17:00 Novasports 5HD Μπρέντφορντ – Γουέστ Χαμ Premier League

17:00 COSMOTE SPORT 8 HD Βάκιφμπανκ – Κονελιάνο CEV Champions League

17:00 COSMOTE SPORT 3 HD Έξετερ – Μπράντφορντ EFL League One

17:00 COSMOTE SPORT 1 HD Παναιτωλικός – Κηφισιά Stoiximan Super League

17:15 Novasports 1HD Βαλένθια – Ατλέτικο Μαδρίτης La Liga EA Sports

17:30 Novasports 2HD Πανσερραϊκός – ΑΕΛ Novibet Super League

18:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Μadrid Open

19:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μπανταλόνα – Μάλαγα ACBLigaEndesa

19:00 COSMOTE SPORT 7 HD Ανόρθωση – ΕΝ Παραλιμνίου Cyprus League

19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Απόλλων Σμύρνης – Χόνβεντ Conference Cup Ανδρών

19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Κόμο – Νάπολι Serie A

19:00 ΑΝΤ1+ Formula 1 Crypto.com Miami Grand Pix 2026, Sprint Μηχανοκίνητα

19:30 Novasports Premier League Άρσεναλ – Φούλαμ Premier League

19:30 Novasports Prime Αστέρας Aktor – Ατρόμητος Super League

19:30 Novasports 3HD Λεβερκούζεν – Λειψία Bundesliga

19:30 Novasports 1HD Αλαβές – Μπιλμπάο La Liga EA Sports

19:30 Mega News Μπαρτσελόνα – Μπάγερν Μονάχου UEFA Women’s Champions League

20:00 COSMOTE SPORT 8 HD Εξατσίμπασι – Σκαντίτσι CEV Champions League

20:00 COSMOTE SPORT 3 HD Φαμαλικάο – Μπενφίκα Liga Portugal

21:00 Novasports 2HD Άγιαξ – PSV Αϊντχόφεν Eredivisie

21:00 COSMOTE SPORT 5 HD Αλ Χαζμ – Αλ Χιλάλ Roshn Saudi League

21:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανιώνιος ΓΣΣ – Ντε Άκερ Μπολόνια Conference Cup Ανδρών

21:30 Novasports Start Σάλκε – Φορτούνα Ντίσελντορφ Bundesliga 2

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Αταλάντα – Τζένοα Serie A

22:00 Novasports 1HD Οσασούνα – Μπαρτσελόνα La Liga

22:15 Action 24 Κόρντομπα – Μπόκα Τζούνιορς TorneoApertura

22:30 COSMOTE SPORT 3 HD Πόρτο – Αλβέρκα Liga Portugal

23:00 ΑΝΤ1+ Formula 1 Crypto.com Miami Grand Pix 2026, Qualifying Μηχανοκίνητα

23:55 COSMOTE SPORT 5 HD ERC 2026 Ανδαλουσία, SS13 Villanueva del Rey 2

