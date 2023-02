Στεφ Κάρι, Κέβιν Ντουράντ και Ζάιον Ουίλιαμσον αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών και δεν θα δώσουν το “παρών” στο All Star Game του NBA, με τη διοργανώτρια αρχή να ανακοινώνει τους αντικαταστάτες τους.

Ο Άντονι Έντουαρντς των Μινεσότα Τίμπεργουλβς, ο Ντεάρον Φοξ των εντυπωσιακών φέτος Σακραμέντο Κινγκς και ο Πασκάλ Σιάκαμ των Τορόντο Ράπτορς θα γίνουν All Star το 2013 στο NBA.

Τζοέλ Εμπίιντ, Λάουρι Μάρκανεν και Τζα Μοράντ αναβαθμίστηκαν αντίστοιχα ως βασικοί και μένει να φανεί σε ποιες ομάδες θα καταλήξουν, με τους Λεμπρόν Τζέιμς και Γιάννη Αντετοκούνμπο να κάνουν τις επιλογές.

Minnesota Timberwolves guard Anthony Edwards, Sacramento Kings guard De’Aaron Fox and Toronto Raptors forward Pascal Siakam have been named by NBA Commissioner Adam Silver as injury replacements for the 2023 NBA All-Star Game. pic.twitter.com/JEkb07WPYa