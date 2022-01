Η ώρα για το All Star Game του φετινού NBA πλησιάζει και στο “φως” βγήκαν οι φανέλες που θα φορέσουν όλοι παίκτες που θα αγωνιστούν στα παιχνίδια του τουρνουά.

Το Κλίβελαντ θα φιλοξενήσει φέτος τους κορυφαίους της σεζόν, βάση της σχετικής ψηφοφορίας, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να βρίσκεται φυσικά μεταξύ αυτών, ως ο τέταρτος σε ψήφους.

Το τριήμερο τουρνουά θα περιλαμβάνει τα All-Star Game, Rising Stars Game και Celebrity Game, με τις φανέλες να κυκλοφορούν ήδη στο διαδίκτυο και να εντυπωσιάζουν τους οπαδούς του αθλήματος.

Full #NBAAllStar Uniform lineup for the Cleveland All-Star Game, Rising Stars Game and Celebrity Game.



All-Star Weekend will include jerseys by Nike, Jordan & Converse for the 1st time in league history.