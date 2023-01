Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρίσκεται εκτός δράσης τις τελευταίες ημέρες, αλλά συνεχίζει να “σαρώνει” στην ψηφοφορία για το All Star Game του NBA.

Στην τρίτη καταμέτρηση των ψήφων μάλιστα, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ξεπέρασε για πρώτη φορά τον Κέβιν Ντουράντ και είναι πρώτος στην Ανατολή, γεγονός που αν διατηρηθεί μέχρι τέλους, θα τον μετατρέψει σε αρχηγό της μίας ομάδας του All Star Game του NBA.

Ο Greek Freak έφθασε τις 5.970.196 ψήφους και άφησε πίσω του τον Κέβιν Ντουράντ με 5.838.182 ψήφους, ενώ πρώτος σε ολόκληρη την ψηφοφορία παραμένει ο Λεμπρόν Τζέιμς με 6.506.682 ψήφους.

LeBron James and Giannis Antetokounmpo lead their respective conferences in the third fan returns of #NBAAllStar Voting presented by AT&T.



Fans account for 50% of the vote to decide All-Star starters. NBA players and a media panel account for 25% each. pic.twitter.com/nqNZqkeVJw