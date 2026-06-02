Μάριος Οικονόμου: Ράγισαν καρδιές στο τελευταίο «αντίο» για τον αδικοχαμένο παλαίμαχο ποδοσφαιριστή

Μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης, τελέστηκε το απόγευμα της Τρίτης (02.06.2026) στον Άγιο Νικόλαο Κοπάνων στα Ιωάννινα η εξόδιος ακολουθία του Μάριου Οικονόμου. Συγγενείς, φίλοι, παλιοί συμπαίκτες και πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκαν για να αποχαιρετήσουν τον αδικοχαμένο 33χρονο παλαίμαχο ποδοσφαιριστή, ο οποίος έχασε τη ζωή του μετά από τραγικό τροχαίο δυστύχημα.

Φυσικά, οι ελληνικές ομάδες που “υπηρέτησε” ο Μάριος Οικονόμου στη σπουδαία του καριέρα, ο ΠΑΣ Γιάννινα, η ΑΕΚ και ο Παναιτωλικός τίμησαν τη μνήμη του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μεταξύ άλλων στην κηδεία του Μάριου Οικονόμου βρέθηκαν οι πρώην συμπαίκτες του στην ΑΕΚ, Κώστας Γαλανόπουλος, Σταύρος Βασιλαντωνόπουλος και Βασίλης Χατζηεμμανουήλ, ενώ ο διοικητικός ηγέτης του κλαμπ, Μάριος Ηλιόπουλος, έστειλε στεφάνι.

Από πλευράς Παναιτωλικού, το “παρών” έδωσαν ο πρόεδρος της ομάδας Γεράσιμος Μπελεβώνης, ο τεχνικός διευθυντής του κλαμπ Μάκης Μπελεβώνης, ο Team Manager Μάρκο Μαρκόφσκι και ο αντιπρόεδρος Θωμάς Σπύρου.

Από πλευράς Εθνικής ποδοσφαίρου στην εξόδιο ακολουθία βρέθηκε ο Βαγγέλης Μόρας, ενώ ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος έστειλε στεφάνι.