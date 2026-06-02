Αθλητικά

Μάριος Οικονόμου: Ράγισαν καρδιές στο τελευταίο «αντίο» για τον αδικοχαμένο παλαίμαχο ποδοσφαιριστή

Οι παλιοί συμπαίκτες που βρέθηκαν στην κηδεία του και τα στεφάνια των ομάδων
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης, τελέστηκε το απόγευμα της Τρίτης (02.06.2026) στον Άγιο Νικόλαο Κοπάνων στα Ιωάννινα η εξόδιος ακολουθία του Μάριου Οικονόμου. Συγγενείς, φίλοι, παλιοί συμπαίκτες και πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκαν για να αποχαιρετήσουν τον αδικοχαμένο 33χρονο παλαίμαχο ποδοσφαιριστή, ο οποίος έχασε τη ζωή του μετά από τραγικό τροχαίο δυστύχημα.

Φυσικά, οι ελληνικές ομάδες που “υπηρέτησε” ο Μάριος Οικονόμου στη σπουδαία του καριέρα, ο ΠΑΣ Γιάννινα, η ΑΕΚ και ο Παναιτωλικός τίμησαν τη μνήμη του.

Μεταξύ άλλων στην κηδεία του Μάριου Οικονόμου βρέθηκαν οι πρώην συμπαίκτες του στην ΑΕΚ, Κώστας Γαλανόπουλος, Σταύρος Βασιλαντωνόπουλος και Βασίλης Χατζηεμμανουήλ, ενώ ο διοικητικός ηγέτης του κλαμπ, Μάριος Ηλιόπουλος, έστειλε στεφάνι.

Από πλευράς Παναιτωλικού, το “παρών” έδωσαν ο πρόεδρος της ομάδας Γεράσιμος Μπελεβώνης, ο τεχνικός διευθυντής του κλαμπ Μάκης Μπελεβώνης, ο Team Manager Μάρκο Μαρκόφσκι και ο αντιπρόεδρος Θωμάς Σπύρου.

marios oikonomoy kideia eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi
marios oikonomoy kideia eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi
marios oikonomoy kideia eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi
marios oikonomoy kideia eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi
marios oikonomoy kideia eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi

 

Από πλευράς Εθνικής ποδοσφαίρου στην εξόδιο ακολουθία βρέθηκε ο Βαγγέλης Μόρας, ενώ ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος έστειλε στεφάνι.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
432
139
129
106
74
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Βουλιαγμένη – Ολυμπιακός 7-9: Οι ερυθρόλευκες και πάλι πρωταθλήτριες Ελλάδας στο πόλο γυναικών, μετά από σαρωτικό διπλό
Ο Ολυμπιακός πήρε το "στέμμα" από τη Βουλιαγμένη και επέστρεψε στην κορυφή του ελληνικού πόλο στις γυναίκες, φτάνοντας τους 346 τίτλους στα ομαδικά αθλήματα
ΦΩΤΟ Eurokinissi
Newsit logo
Newsit logo