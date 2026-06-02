Κώστας Φορτούνης: Το «θέλω την ομάδα πολύ δυνατή σε Ελλάδα και Ευρώπη» και το ερυθρόλευκο «blast from the past»

Και πάλι στην ομάδα της καρδιάς του, με την οποία σήκωσε εγχώριους τίτλους και Conference League. Ο Κώστας Φορτούνης επέστρεψε στον Ολυμπιακό, με τους Πειραιώτες να κάνουν τη σχετική ανακοίνωση το απόγευμα της Τρίτης (02.06.2026).

Μετά από δυο χρόνια στην Σαουδική Αραβία, ο Κώστας Φορτούνης επιστρέφει για να κλείσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό, με τον οποίο από το 2014 έως το 2024 πραγματοποίησε 343 συμμετοχές, με απολογισμό 94 γκολ και 106 ασίστ!

Τη δεκαετία που αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό κατέκτησε έξι Πρωταθλήματα, δύο Κύπελλα και ασφαλώς το Ευρωπαϊκό! Ο Έλληνας χαφ έκανε τις πρώτες του δηλώσεις, ως παίκτης του Ολυμπιακού, με τους ερυθρόλευκους να κάνουν -μάλιστα- ένα “blast from the past”, εμφανίζοντας τη φωτογραφία του, όταν υπέγραψε για πρώτη φορά στην ομάδα, δίπλα στη σημερινή του εικόνα.

Στις πρώτες δηλώσεις μετά την επιστροφή του, ο Κώστας Φορτούνης μίλησε για τη χαρά της επιστροφής, τον «μονόδρομο» που ένιωθε προς την ομάδα, τη θέλησή του να τη δει δυνατή σε Ελλάδα και Ευρώπη και την επιθυμία του να ξαναβρεθεί με τον κόσμο.

«Έχω απίστευτη χαρά που βρίσκομαι και πάλι σε γνώριμα λημέρια, στην οικογένειά μου, στην ομάδα που έχω αγαπήσει και έχω δώσει τα πάντα και έχω ακόμα να δώσω και άλλα. Παρακολουθούσα πάντα την ομάδα και είχα επαφές με όλους, παίκτες και διοίκηση. Ήθελα να γυρίσω, το έδειξα, ήταν μονόδρομος για μένα» ανέφερε αρχικά.

Για τους στόχους της νέας σεζόν: «Την επόμενη χρονιά θέλω η ομάδα να είναι πάρα πολύ δυνατή και στην Ευρώπη και στο πρωτάθλημα και να κατακτήσουμε όλους τους στόχους γιατί ο Ολυμπιακός πρέπει να είναι πάντα στην κορυφή».

Για τον κόσμο: «Ο κόσμος είναι φανταστικός, το έχω ζήσει πάρα πολλά χρόνια, θέλω να τους ξαναδώ, μου λείπουν και να περιμένουν πολλά πράγματα».