NBA All Star Game: Στην ομάδα του Τσαρλς Μπάρκλεϊ ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

Γνωστές έγιναν οι φετινές ομάδες του All Star Game του NBA, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να επιλέγεται στην ομάδα του Τσαρλς Μπάρκλεϊ, μαζί με τα άλλα δύο φαβορί για τον τίτλο του MVP της σεζόν, Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ και Νικόλα Γιόκιτς.

Για πρώτη φορά φέτος, το All Star Game του NBA θα πραγματοποιηθεί με διαφορετικό φορμάτ και 3+1 ομάδες, με ημιτελικά και μεγάλο τελικό. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν για μία ακόμη φορά ο πιο δημοφιλής στη σχετική ψηφοφορία και επιλέχθηκε από την Team Chuck μαζί με τους Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, Νικόλα Γιόκιτς, Ντόνοβαν Μίτσελ, Άλπερεν Σενγκούν, Πασκάλ Σιάκαμ, Καρλ-Άντονι Τάουνς και Βικτόρ Γουεμπανιαμά.

Αντίστοιχα, στην Team Kenny θα βρίσκονται οι Τζέιλεν Μπράνσον, Κέιντ Κάνινχαμ, Άντονι Έντουαρντς, Ντάριους Γκάρλαντ, Τάιλερ Χίρο, Τζάρεν Τζάκσον, Ίβαν Μόμπλι και Τζέιλεν Γουίλιαμς, ενώ η Team Shaq θα απαρτίζεται από τους Τζέιλεν Μπράουν, Στεφ Κάρι, Άντονι Ντέιβις, Κέβιν Ντουράντ, Τζέιμς Χάρντεν, ΛεΜπρόν Τζέιμς, Ντέιμιαν Λίλαρντ, Τζέισον Τέιτουμ.

The 2025 #NBAAllStar squads are set!



Team Chuck, Team Kenny and Team Shaq will be joined by the #CastrolRisingStars champions in the mini-tournament on Sunday, Feb. 16 at 8pm/et on TNT. pic.twitter.com/khZnI8Wj8v