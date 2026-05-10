ΑΕΚ – Ρίτας ανάλυση: Το βραχυκύκλωμα της Ένωσης στο φινάλε έφερε την ήττα στον τελικό του Basketball Champions League

Η ΑΕΚ είχε τον έλεγχο του αγώνα για τρία δεκάλεπτα και φαινόταν ότι δεν υπήρχε τρόπος να ηττηθεί στον τελικό του Basketball Champions League, όμως η Ρίτας έκανε τρομερή ανατροπή και κέρδισε 86-92 για να σηκώσει την κούπα.

Η Ρίτας μπήκε στην τελευταία περίοδο στο -18 και ξαφνικά ξεκίνησε να παίζει το μπάσκετ που της αρέσει. Η τρομερή μέχρι τότε άμυνα της ΑΕΚ εξαφανίστηκε και οι Λιθουανοί πέτυχαν 35 πόντους στην τέταρτη περίοδο και με τρομερό τρίποντο του MVP Λουκόσιους έστειλαν το ματς στην παράταση.

Στο έξτρα πεντάλεπτο η ομάδα του Μπιζένας είχε το μομέντουμ, έπαιξε με τον έμπειρο Γκουντάιτις που διέλυσε την άμυνα της ΑΕΚ στο ζωγραφιστό. Ο Λουκόσιους με νέο τεράστιο τρίποντο ολοκλήρωσε την παράστασή του και έφερε το τρόπαιο για πρώτη φορά στα χέρια της λιθουανικής ομάδας.

Το μπλακ άουτ στην τέταρτη περίοδο

Η ΑΕΚ ήταν καταπληκτική σε όλο το ματς μέχρι την 4η περίοδο του αγώνα. Είχε κρατήσει τη Ρίτας στους 45 πόντους και τον Χάρντινγκ μόλις στον έναν πόντο.

Η άμυνα της ομάδας του Σάκοτα όμως σταμάτησε να έχει τη δυναμική που χρειαζόταν στην κρίσιμη καμπή του τελικού. Ο Χάρντινγκ μύρισε αίμα και ολοκλήρωσε το ματς με 16 πόντους δίνοντας ψυχολογία και στους συμπαίκτες του.

Αυτό κόλλησε και επιθετικά την Ένωση που έδειχνε ανήμπορη να τελειώσει ένα δικό της παιχνίδι. Ο Λουκόσιους αποδείχτηκε λίρα εκατό για τους Λιθουανούς και με 23 πόντους (7/10 τρίποντα) χάρισε τη νίκη στην ομάδα του με αδιανόητα καλάθια στην 4η περίοδο, αλλά και στην παράταση.

SIMAS LUKOSIUS WITH ONE OF THE CLUTCHEST PERFORMANCES OF ALL TIMES



4 TRIPLES IN CLUTCH TIME, GAME TYING SHOT



HE OWNS THE GAME#BASKETBALLCL | @RYTASVILNIUS pic.twitter.com/ti7OJT7RbS — Basketball Champions League (@BasketballCL) May 9, 2026

Η τρομερή εμφάνιση του Νάναλι δεν χάρισε ακόμα έναν ευρωπαϊκό τίτλο στην ΑΕΚ

Ο Τζέιμς Νάναλι έκανε απίστευτα πράγματα στο παρκέ του γηπέδου της Μπανταλόνα. Ο 37χρονος πολύπειρος σταρ της ΑΕΚ έδειξε την κλάση του και με τους 23 πόντους που πέτυχε θα έπρεπε η Ένωση να κατακτήσει το τρόπαιο, όμως η αυτοκτονία στο φινάλε στέρησε από την ομάδα του Σάκοτα, αλλά και από τον ίδιο έναν ακόμα έναν ευρωπαϊκό τίτλο.

Ο Μπάρτλεϊ ακολούθησε στο σκοράρισμα με 20 πόντους, ενώ πολύ καλό ματς έκανε ο Φιζέλ με 15 πόντους, ενώ ήταν ο μόνος που βοηθούσε την Ένωση όταν βρήκε τα σκούρα στην Μπανταλόνα.

Το μομέντουμ έφερε την κούπα στους Λιθουανούς στην παράταση

Η Ρίτας μπήκε στην παράταση με την ψυχολογία στα ύψη. Διάβασε τα πάντα στην επίθεση και «τάισε» τον Γκουντάιτις στο ζωγραφιστό. Ο Λιθουανός έδειξε την κλάση του και με τρία εύστοχα καλάθια (στα δύο πήρε και φάουλ) έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα του.

Ο Λουκόσιους εκμεταλλεύτηκε το μομέντουμ και με ακόμα ένα μεγάλο τρίποντο έδωσε προβάδισμα 8 πόντων (80-88) στην ομάδα του Μπιζένας, το οποίο συντήρησε μέχρι το φινάλε. Ο Γκουντάιτις ως αρχηγός της ομάδας σήκωσε το τρόπαιο στον ουρανό του γηπέδου.