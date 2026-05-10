Super League: ΑΕΚ – Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ για να ξεκαθαρίσει η υπόθεση «τίτλος»

Μπαίνουμε στην πιο καθοριστική εβδομάδα του «πολέμου», για την ανάδειξη του φετινού πρωταθλητή στη Super League. Η 4η αγωνιστική των πλέι οφ περιλαμβάνει τα ντέρμπι ΑΕΚ – Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ και μπορεί να ξεκαθαρίσει την κατάσταση, στη «μάχη» για τον τίτλο.

Η ΑΕΚ έμεινε στην ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό στο ντέρμπι της 3ης αγωνιστικής και τώρα υποδέχεται τους «πράσινους» στην Allwyn arena. Η Ένωση παραμένει το μεγάλο φαβορί για τον τίτλο, καθώς είναι στο +6 από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό, τρεις αγωνιστικές πριν από το τέλος της σεζόν.

Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ είναι ισόβαθμοι στους 61 πόντους, κοντράρονται απόψε στο «Καραϊσκάκης» και γνωρίζουν ότι όποιος ηττηθεί στο Φάληρο, θα μείνει και εκτός τίτλου.

Η ΑΕΚ χρειάζεται να πάρει τέσσερις βαθμούς στα τρία ματς που απομένουν, προκειμένου να μην…ασχολείται με τον ανταγωνισμό και να σφραγίσει τον τίτλο.

Μπορεί όμως να κατακτήσει το πρωτάθλημα της Super League είτε με νίκη της απέναντι στον Παναθηναϊκό και ταυτόχρονα ισοπαλία στο Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ, είτε με το να φέρει η ίδια τρεις ισοπαλίες στα υπόλοιπα ματς, καθώς σε τέτοιο ενδεχόμενο θα είναι στους 70 βαθμούς, ενώ οι ανταγωνιστές της δεν μπορούν να φτάσουν πάνω από τους 68.

Το σίγουρο είναι ότι η 4η αγωνιστική των πλέι οφ της Super League θα μας κάνει σοφότερους.

Η βαθμολογία μετά από 3 αγωνιστικές

1. AEK 67

2. ΠΑΟΚ 61

3. Ολυμπιακός 61

4. Παναθηναϊκός 51

H 4η αγωνιστική (Κυριακή 10 Μαΐου)

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός (19:30)

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ (19:30)

Το υπόλοιπο πρόγραμμα των πλέι οφ

5η αγωνιστική (Τετάρτη 13 Μαΐου)

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (19:30)

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ (19:.30)

6η αγωνιστική (Κυριακή 17 Μαΐου)

ΑΕΚ – Ολυμπιακός (19:30)

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ (19:30)