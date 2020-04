Ακόμη και στην πρώτη πεντάδα του NBA Draft είναι πιθανό να βρεθεί το… παιδί θαύμα της Μακάμπι Τελ Αβίβ του Γιάννη Σφαιρόπουλου, ο Ισραηλινός Ντένι Άβντιγια.

Στην ανάλυση του NBA Draft από κορυφαίο αμερικανικό Μέσο, ο νεαρός γκαρντ – φόργουορντ βρίσκεται ήδη στη θέση Νο5 με τους παίκτες που αναμένεται να προσελκύσουν το ενδιαφέρον των ομάδων του NBA για την απόκτησή τους ενόψει της επόμενης χρονιάς.

Ο 19χρονος πήρε φέτος πολύ χρόνο συμμετοχής και στη Euroleague, με τον Γιάννη Σφαιρόπουλο να τον εμπιστεύεται ιδιαίτερα στην ομάδα, η οποία και βρισκόταν στην 4η θέση της κατάταξης, πριν τη διακοπή του πρωταθλήματος λόγω κορονοϊού.

Ως εκ τούτου έχει όλα τα “βλέμματα” στραμμένα πάνω του και στις ΗΠΑ έχουν αρχίσει να τον ξεχωρίζουν ως έναν αθλητή που θα ξεχωρίσει στο NBA Draft του 2020, όποτε γίνει αυτό τελικά λόγω κορονοϊού.

Israeli & Maccabi Tel Aviv sensation Deni Avdija in 5th place on @Sam_Vecenie’s Draft Board for @TheAthletic pic.twitter.com/WTyBFQ6wV9