Η Λίβερπουλ παρουσίασε το μνημείο που θα δημιουργήσει προς τιμήν του Ντιόγκο Ζότα

Οι κόκκινοι δημοσίευσαν φωτογραφίες από το μνημείο που θα τοποθετηθεί στο Άνφιλντ για τον Ντίογκο Ζότα και τον αδερφό του, Αντρέ Σίλβα
Λουλούδια για τον Ντιόγκο Ζότα έξω από το Άνφιλντ/ REUTERS/Phil Noble
Η Λίβερπουλ δεν ξεχνά τον Ντιόγκο Ζότα, που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα τον Ιούλιο του 2025 και αποκάλυψε τα σχέδια ενός μνημείο που θα τοποθετήσει στο Άνφιλντ για τον αδικοχαμένο ποδοσφαιριστή, αλλά και τον αδερφό του.

Ο Ντιόγκο Ζότα και ο αδερφός του Αντρέ Σίλβα βρήκαν φρικτό θάνατο από τροχαίο ατύχημα και η Λίβερπουλ θέλησε να τους τιμήσει για να υπάρχουν για πάντα στο Άνφιλντ, όπως και στις καρδιές των φιλάθλων.

Με τίτλο «Για πάντα 20», το μνημείο θα τιμά για πάντα τον Πορτογάλο, που αγαπήθηκε όσο λίγοι στο Μέρσεϊσαϊντ. Στο κέντρο του μνημείου θα υπάρχει ένα γλυπτό σε σχήμα καρδιάς και από διαφορετικές οπτικές γωνίες θα αποκαλύπτονται οι αριθμοί 20 και 30, οι οποίο ήταν οι αριθμοί των δύο αδικοχαμένων ποδοσφαιριστών.

 

Να θυμίσουμε ότι σε όλα τα εντός έδρας ματς της Λίβερπουλ, οι φίλοι της ομάδας τραγουδούν σύνθημα για τον Ντιόγκο Ζότα στο 20ο λεπτό του εκάστοτε αγώνα.

