NBA: Επίσημο! Υπέγραψε supermax συμβόλαιο με τους Χιτ ο Αντεμπάγιο (pic)

Αντίπαλος του Γιάννη Αντετοκούνμπο θα είναι και την επόμενη σεζόν στην Ανατολή, ο Μπαμ Αντεμπάγιο, καθώς υπέγραψε supermax συμβόλαιο με τους Μαϊάμι Χιτ.

Ο Αφρικανός σέντερ έκανε εκπληκτική σεζόν την περασμένη περίοδο, οδηγώντας την ομάδα του μέχρι τους τελικούς του NBA, όπου και “λύγισε” μόνο από τους Λος Άντζελες Λέικερς του Λεμπρόν Τζέιμς.

Οι Χιτ του προσέφεραν έτσι νέο συμβόλαιο 163 εκατομμυρίων δολαρίων για 6 χρόνια και τον “έδεσαν” στο Μαϊάμι, μέχρι το 2026, καθώς θέλουν γύρω του να χτίσουν την επόμενη… πρωταθληματική ομάδα τους.

OFFICIAL: This is well deserved ✍🏾⁣

⁣

The Miami HEAT have re-signed @Bam1of1 to a contract extension. pic.twitter.com/0rJTf2Ed4T