Ο Τζέιλεν Γκριν αποτέλεσε το Νο2 του NBA Draft πριν από λίγες ημέρες και μετά από μόλις δύο παιχνίδια στο Summer League είχε ξεκινήσει συζήτηση για το αν έπρεπε να είναι το Νο1 πάνω από τον Κέιντ Κάνινγχαμ.

Οι Χιούστον Ρόκετς “έτριβαν τα χέρια τους” για την επιλογή τους, αλλά τα χαμόγελά τους “πάγωσαν” προσωρινά, αφού ο νεαρός γκαρντ τραυματίστηκε και θα χάσει πιθανότατα το υπόλοιπο του τουρνουά.

Ο Γκριν, που την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στη G-League “προσπερνώντας” τα κολέγια, έχει ένα τράβηγμα στο πόδι του και σύμφωνα με τα ρεπορτάζ θα προσπαθήσει πια να προλάβει την preseason του NBA.

Jalen Green (right hamstring soreness) will likely be out for the remainder of Summer League play, per @ChrisBHaynes pic.twitter.com/9FXWsWnOgX