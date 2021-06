Ο Λορένζο Μουζέτι πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις τον τελευταίο καιρό και βρίσκεται ήδη στον τρίτο γύρο του Roland Garros, όπου και προσέφερε απίστευτο θέαμα στο παιχνίδι κόντρα στον Τσεκινάτο.

Ο 19χρονος τενίστας αγωνίζεται για πρώτη φορά στο κυρίως ταμπλό του γαλλικού Γκραν Σλαμ, αλλά έχει καταφέρει να ξεχωρίσει με το παιχνίδι του, καθώς μέσα σε λίγα λεπτά πήρε δύο εκπληκτικούς πόντους από τον αντίπαλό του.

Ο Μουζέτι, που βρίσκεται στο Νο 76 της παγκόσμιας κατάταξης, έκανε αρχικά μια αδιανόητη λόμπα με πλάτη στο κορτ, ενώ αμέσως μετά συνέχισε τα… όργια, κάνοντας βολές πίσω από την πλάτη του, ίσως και στον πόντο της χρονιάς στο τουρ.

LORENZO 🤯



This guy can do it all! #RolandGarros pic.twitter.com/BfUDTVUw67