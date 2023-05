Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει αύριο (19/5, 18:00) τη Μονακό του Μάικ Τζέιμς στα ημιτελικά του Final 4 της Euroleague και ο Αμερικανός γκαρντ δέχθηκε μήνυμα από τον συμπαίκτη του Γιάννη Αντετοκούνμπο, Τζρου Χόλιντεϊ, μέσα από τα social media της διοργανώτριας αρχής.

Πιο συγκεκριμένα, η Euroleague ανέβασε ένα video με τον Χόλιντεϊ να αποθεώνει τον Μάικ Τζέιμς για την καριέρα του στην Ευρώπη, υποστηρίζοντας ότι είναι ένας από τους αγαπημένους του παίκτες.

Ο γκαρντ των Μιλγουόκι Μπακς είχε συνυπάρξει για λίγο με τον πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού στο NBA και τους Νιου Ορλίνς Πέλικανς και φαίνεται ότι πρόλαβαν να αναπτύξουν καλές σχέσεις.

Hey @TheNatural_05, @Jrue_Holiday11 got a message and question for you 👀



Let us know… pic.twitter.com/UJIQ0xnGeN