Ο Μαντί Καμαρά του ΠΑΟΚ απέρριψε πρόταση από τη Σαουδική Αραβία

Ο Μαντί Καμαρά έχει χάσει τη θέση του στον ΠΑΟΚ και αναμένεται να αποχωρήσει το επόμενο διάστημα από την Τούμπα, αλλά ο ίδιος φέρεται να απέρριψε πρόσφατα μία “πλουσιοπάροχη” πρόταση από ομάδα της Σαουδικής Αραβίας.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Σεμπάστιεν Ντενίς, ο Μαντί Καμαρά είπε κατευθείαν “όχι” στην πρόταση από τη Σαουδική Αραβία, αφού θέλει να συνεχίσει στην Ευρώπη, αν αποχωρήσει από τον ΠΑΟΚ.

«Η προτεραιότητα του είναι σαφής. Ένα φιλόδοξο πρότζεκτ στην Ευρώπη. Σύλλογοι από τη Ligue 1, τη Serie A και τη La Liga έχουν ήδη κάνει επαφές», αναφέρεται στο σχετικό ρεπορτάζ. Ο 29χρονος μέσος από τη Γουινέα πάντως, έχει συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ μέχρι το επόμενο καλοκαίρι, με τους Θεσσαλονικείς να πρέπει να ανάψουν το “πράσινο φως” για οποιαδήποτε μετεγγραφή.