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Αθλητικά

Ο Κόντι Μίλερ ΜακΙντάιρ του Ολυμπιακού έδωσε 240 ευρώ σε παιδάκι που πουλούσε λεμονάδες στη Σερβία

Όμορφη κίνηση από τον Αμερικανό γκαρντ του Ολυμπιακού
Ο ΜακΙντάιρ
Ο ΜακΙντάιρ στην άφιξή του στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό (ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
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Ο Κόντι Μίλερ ΜακΙντάιρ βρίσκεται στη Σερβία λίγο πριν έρθει στην Ελλάδα για να φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού και κατάφερε να γίνει viral, για μία ωραία ενέργειά του.

Σύμφωνα με το σερβικό RTS, ο Κόντι Μίλερ ΜακΙντάιρ σταμάτησε και έδωσε 240 ευρώ σε ένα παιδάκι στη Σερβία που πουλούσε λεμονάδες, για να αγοράσει ένα ζευγάρι παπούτσια του μπάσκετ.

Ο Αμερικανός γκαρντ του Ολυμπιακού εμφανίζεται να σταμάτησε δύο φορές στο σταντ με τις λεμονάδες, επιστρέφοντας για να δώσει ολόκληρο το ποσό που χρειαζόταν ο μικρός φίλος του μπάσκετ, για να αγοράσει τα παπούτσια του.

Ο πιτσιρικάς εμφανίζεται να ήταν οπαδός του Ερυθρού Αστέρα, ομάδα στην οποία αγωνιζόταν την περασμένη σεζόν ο νέος παίκτης του Ολυμπιακού.

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