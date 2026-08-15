Ο Κόντι Μίλερ ΜακΙντάιρ του Ολυμπιακού έδωσε 240 ευρώ σε παιδάκι που πουλούσε λεμονάδες στη Σερβία

Ο Κόντι Μίλερ ΜακΙντάιρ βρίσκεται στη Σερβία λίγο πριν έρθει στην Ελλάδα για να φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού και κατάφερε να γίνει viral, για μία ωραία ενέργειά του.

Σύμφωνα με το σερβικό RTS, ο Κόντι Μίλερ ΜακΙντάιρ σταμάτησε και έδωσε 240 ευρώ σε ένα παιδάκι στη Σερβία που πουλούσε λεμονάδες, για να αγοράσει ένα ζευγάρι παπούτσια του μπάσκετ.

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Ο Αμερικανός γκαρντ του Ολυμπιακού εμφανίζεται να σταμάτησε δύο φορές στο σταντ με τις λεμονάδες, επιστρέφοντας για να δώσει ολόκληρο το ποσό που χρειαζόταν ο μικρός φίλος του μπάσκετ, για να αγοράσει τα παπούτσια του.

| Dečak Relja sa Umke prodavao je limunadu za 50 dinara, a Kodi Miler-Mekintajer mu je za dve flaše ostavio čak 28.000 dinara. Relja će novac uložiti u patike, opremu i košarkaške treninge. Veliki gest košarkaša velikog srca!



: RTS pic.twitter.com/MySJF1CL24 — Nasa CZV (@nasaczv) August 14, 2026

Ο πιτσιρικάς εμφανίζεται να ήταν οπαδός του Ερυθρού Αστέρα, ομάδα στην οποία αγωνιζόταν την περασμένη σεζόν ο νέος παίκτης του Ολυμπιακού.