Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ συναντήθηκε με τον Ζοφρέ Μονκαντά για να «τρέξουν» τα μετεγγραφικά στον Ολυμπιακό

Ο Ολυμπιακός αποφάσισε να διατηρήσει τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στη θέση του προπονητή και πλέον “τρέχει” για να ικανοποιήσει τις επιθυμίες του και να ενισχύσει το ρόστερ ενόψει της νέας σεζόν.

Μετά το ραντεβού του με τον Βαγγέλη Μαρινάκη έτσι, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ συναντήθηκε σήμερα Δεκαπενταύγουστο και με τον νέο head of recruitment της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Ζοφρέ Μονκαντά.

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Ο Ισπανός τεχνικός καλείται να αποφασίσει για μία σειρά από παίκτες που έχει ξεχωρίσει το τμήμα σκάουτινγκ των Πειραιωτών, με τις περιπτώσεις των Ναγιάρ Τικνιζιάν, Ρέμο Φρόιλερ, Γκουστάβο Πουέρτα και Κρίστιαν Κάσερες να βρίσκονται στο προσκήνιο.

Οι δύο πρώτοι εμφανίζονται μάλιστα να είναι κλεισμένοι από τον Ολυμπιακό, ενώ από τους άλλους δύο, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είναι αυτός που θα επιλέξει για ποιον θα “προχωρήσει” επίσημα η ομάδα του Πειραιά.