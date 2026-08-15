ΑΕΚ: Πέρασε ιατρικά στη Ρέιντζερς ο Τζέιμς Πενράις

Παίκτης της Ρέιντζερς θα πρέπει να θεωρείται πλέον ο Τζέιμς Πενράις, αφού πέρασε και από ιατρικές εξετάσεις στη Σκωτία, ολοκληρώνοντας τη μετεγγραφή του από την ΑΕΚ.

Η Ρέιντζερς είχε ήδη συμφωνήσει με την ΑΕΚ για τον δανεισμό του Τζέιμς Πενράις για ένα χρόνο και μέχρι το καλοκαίρι του 2027, οπότε και η σκωτσέζικη ομάδα θα έχει οψιόν για την αγορά του, έναντι 1,5 εκατομμυρίου ευρώ.

Ο 28χρονος αριστερός μπακ αγωνίστηκε στην Ένωση μόνο για μία σεζόν και επιστρέφει έτσι στη Σκωτία, ενώ η ΑΕΚ βρίσκεται σε αναζήτηση ποδοσφαιριστή για την κάλυψη του κενού, αφού έχει μείνει για τη συγκεκριμένη θέση, μόνο με τον Σταύρο Πήλιο.